Il Giorno della Memoria rischia di diventare un momento di riflessione superficiale. È importante ricordare le atrocità del passato per comprendere le sfide dell’era moderna, come il conflitto a Gaza. Solo attraverso una consapevolezza critica possiamo evitare che questa giornata perda il suo significato e contribuire a costruire un futuro più consapevole e rispettoso dei diritti umani.

Il filosofo Michael Walzer ha scritto: «Anche una “guerra giusta” deve avere limiti. Superarli significa perdere la giustizia della causa». La stessa logica moderna che ha prodotto progresso, efficienza e organizzazione può produrre Auschwitz, se perde il limite umano. La follia e il male assoluto non nascono all’improvviso: avanzano per giustificazioni successive, per ragioni spesso plausibili, fino a trasformarsi in altro, a superare soglie progressive. Quando il confine si rompe, l’orrore dei crimini di guerra diventa amministrazione ordinaria o, peggio, cronaca di una distruzione totale. In questo senso, nella prima ricorrenza del Giorno della Memoria successiva all’accordo di “cessate il fuoco” fra Israele e Hamas, andrebbe aperta una riflessione più profonda, meno retorica e di parte, su quanto accaduto a Gaza in seguito alle stragi di civili del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Perché il Giorno della Memoria rischia di ridursi a una celebrazione vuota fra le tante: la lezione di Auschwitz e il confine infranto, Gaza nella nostra epoca postumana

Approfondimenti su Auschwitz Gaza

In occasione del Giorno della Memoria, il Circolo Arci Samarcanda presenta lo spettacolo teatrale “La scelta: da Auschwitz a Gaza”.

A Milano, da gennaio a metà febbraio, si svolge un calendario di eventi dedicati al Giorno della Memoria.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Auschwitz Gaza

Argomenti discussi: Il giorno della memoria: parlare della Shoah a scuola; 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA; Giorno della Memoria: perché la data del 27 gennaio; Giorno della Memoria 2026: perché il 27 gennaio conta ancora.

Giornata della Memoria, perché si celebra il 27 gennaio: la Shoah, la liberazione dei lager e il ricordoCome ogni anno il 27 gennaio l'Italia e alcuni degli altri Paesi del mondo celebrano la Giornata della Memoria per non dimenticare la deportazione e lo sterminio degli ebrei, ... ilmessaggero.it

Oggi è il Giorno della Memoria, perché il 27 gennaio?Perché il 27 gennaio è il Giorno della Memoria? La storia della Shoah, la legge italiana e il significato della commemorazione ... siracusanews.it

Giorno della Memoria, Vito Bardi : "Ricordare unisce e rende più liberi" In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è intervenuto questa mattina ad un evento nel teatro Stabile del capoluogo, - facebook.com facebook

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria. Ricordare significa assumersi una responsabilità nel presente: riconoscere i segnali dell’odio, contrastare l’antisemitismo, oggi tornato a diffondersi in modo preoccupante, e non restare indifferenti. x.com