Perché Antonello Fassari è in Morbo K | l'attore aveva girato la fiction Rai sulla storia vera nel Giorno della memoria

Antonello Fassari nell'ultima interpretazione prima della morte: Nonno Moisè in Morbo K su Rai1. Le quattro puntate della fiction che racconta il rastrellamento nel ghetto ebraico di Roma sono dedicate all'attore scomparso prematuramente.🔗 Leggi su Fanpage.it

Francesco Patierno, regista della miniserie Morbo K, racconta come Antonello Fassari abbia portato sullo schermo la sua esperienza umana nell’ultima interpretazione.

Il film “Cecilia e la casa segreta”, in onda il 27 gennaio su Rai Gulp, racconta la storia dei Giusti di Magenta.

"Alla memoria di Antonello Fassari". Con questa scritta si chiudono le quattro puntate di Morbo K, il film tv in onda su Rai 1 il 27 e il 28 gennaio. Viene raccontata la storia del rastrellamento di Roma nel settembre 1943 e l'invenzione al Fatebenefratelli del Mor - facebook.com facebook

ALESSANDRO PREZIOSI ATTORE DELL'ANNO: PER LUI IERI A CAPRI IL PREMIO NUOVO IMAIE ANTONELLO FASSARI Ieri sera per l'attore napoletano doppio riconoscimento, il Premio @NUOVOIMAIE intitolato ad Antonello Fassari e quello del Capri H x.com