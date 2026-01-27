Perché Antonello Fassari è in Morbo K | l'attore aveva girato la fiction Rai sulla storia vera nel Giorno della memoria
Antonello Fassari nell'ultima interpretazione prima della morte: Nonno Moisè in Morbo K su Rai1. Le quattro puntate della fiction che racconta il rastrellamento nel ghetto ebraico di Roma sono dedicate all'attore scomparso prematuramente.🔗 Leggi su Fanpage.it
Francesco Patierno regista della miniserie Morbo K: «Antonello Fassari ha trasmesso la sua esperienza umana nell'ultima, intensa, prova d'attore»
Francesco Patierno, regista della miniserie Morbo K, racconta come Antonello Fassari abbia portato sullo schermo la sua esperienza umana nell’ultima interpretazione.
Giorno della Memoria, su Rai Gulp la storia vera dei Giusti di Magenta. Il film “Cecilia e la casa segreta”
Il film “Cecilia e la casa segreta”, in onda il 27 gennaio su Rai Gulp, racconta la storia dei Giusti di Magenta.
Argomenti discussi: Claudio Amendola: Con Antonello Fassari ho perso l'amico più grande. Francesca Neri mi ha insegnato a essere fedele; Morbo K, la miniserie con Giacomo Giorgio è stata l'ultima (prima della morte) di Antonello Fassari: trama, cast, location, dove vederla...; Troppa Famiglia su Prime Video il film di Pierluigi Di Lallo con il compianto Antonello Fassari; Niente Io sono Farah stasera! Ecco cosa va in onda al suo posto oggi 27 gennaio e perché.
Antonello Fassari, chi è l’attore di Morbo K e Cesaroni: moglie Maria Fano/ L’amore per la figlia FlaminiaAntonello Fassari, chi è: il matrimonio, il divorzio e la depressione: la storia personale dell’attore de I Cesaroni e di Morbo K. ilsussidiario.net
Com’è morto e malattia Antonello Fassari, attore di Morbo K e Cesaroni/ Soffriva di angina pectorisIn una intervista concessa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale Cinque, Claudio Amendola ha rotto il silenzio ricordando il grande legame vissuto con il collega negli anni di set e ... ilsussidiario.net
"Alla memoria di Antonello Fassari". Con questa scritta si chiudono le quattro puntate di Morbo K, il film tv in onda su Rai 1 il 27 e il 28 gennaio. Viene raccontata la storia del rastrellamento di Roma nel settembre 1943 e l'invenzione al Fatebenefratelli del Mor - facebook.com facebook
ALESSANDRO PREZIOSI ATTORE DELL'ANNO: PER LUI IERI A CAPRI IL PREMIO NUOVO IMAIE ANTONELLO FASSARI Ieri sera per l'attore napoletano doppio riconoscimento, il Premio @NUOVOIMAIE intitolato ad Antonello Fassari e quello del Capri H x.com
