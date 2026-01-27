Percettori Naspi obbligo di dichiarare il reddito presunto entro il 31 gennaio 2026

I beneficiari della NASpI devono comunicare il reddito presunto per l’anno in corso entro il 31 gennaio 2026, anche in assenza di reddito. Questa comunicazione è obbligatoria e permette di aggiornare la posizione contributiva e fiscale. È importante rispettare questa scadenza per evitare eventuali sanzioni o sospensioni dell’indennità di disoccupazione.

Entro il 31 gennaio 2026 i beneficiari l'indennità di disoccupazione NASpI sono tenuti a comunicare il reddito presunto per l'annualità corrente anche se questo è pari a zero. La dichiarazione dev'essere resa all'INPS a mezzo del modello NASpI-COM in autonomia o avvalendosi degli enti di patronato. L'omessa dichiarazione reddituale comporta la sospensione del sussidio.

