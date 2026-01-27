Percettori Naspi obbligo di dichiarare il reddito presunto entro il 31 gennaio 2026
I beneficiari della NASpI devono comunicare il reddito presunto per l’anno in corso entro il 31 gennaio 2026, anche in assenza di reddito. Questa comunicazione è obbligatoria e permette di aggiornare la posizione contributiva e fiscale. È importante rispettare questa scadenza per evitare eventuali sanzioni o sospensioni dell’indennità di disoccupazione.
Entro il 31 gennaio 2026 i beneficiari l’indennità di disoccupazione NASpI sono tenuti a comunicare il reddito presunto per l’annualità corrente anche se questo è pari a zero. La dichiarazione dev’essere resa all’INPS a mezzo del modello NASpI-COM in autonomia o avvalendosi degli enti di patronato. L’omessa dichiarazione reddituale comporta la sospensione del sussidio. Analizziamo la novità in dettaglio. Resta aggiornatoa sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. Indice. Naspi e attività lavorative in corso di prestazione. La comunicazione per i redditi 2026. Come inviare la dichiarazione reddituale?. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
Approfondimenti su Percettori Naspi
Naspi, indennità disoccupazione sospesa senza comunicazione del reddito presunto: cosa fare entro il 31 gennaio
Entro il 31 gennaio, i beneficiari della NASpI devono comunicare all’Inps il reddito presunto per l’anno in corso.
Naspi sospesa senza il reddito presunto, come e quando comunicarlo per non perderla
La sospensione della Naspi senza il reddito presunto può avvenire se non viene comunicata correttamente.
PAGAMENTI INPS GENNAIO 2026 le date UFFICIALI per TUTTI
Ultime notizie su Percettori Naspi
Argomenti discussi: NASpI anticipata per neoimprenditori: nuovo meccanismo di erogazione progressiva; Assunzioni agevolate: le principali misure oltre alla Legge di bilancio; Stato di confusione: dal parassitismo assistenziale al servizio civile produttivo; GUARDIA DI FINANZA * TRAPANI SCOPRONO 5 LAVORATORI IN NERO, TUTTI PERCETTORI DI NASPI NEL RISTORANTE LOCALE.
NASpI: dichiarazione di reddito presunto entro il 31 gennaio 2026 per evitare sanzioniEntro il 31 gennaio 2026, i soggetti percettori di NASpI devono trasmettere all’INPS la dichiarazione del reddito annuo presunto, adempimento la ... ipsoa.it
Naspi, cosa fare per evitare la sospensione e la decadenza dell'indennità di disoccupazioneEntro il 31 gennaio 2026 , i soggetti percettori di Naspi devono trasmettere all’Inps la dichiarazione del reddito annuo presunto , adempimento ... notizie.tiscali.it
NASpI, INPS Avvisa i Percettori Via Mail: Attenzione alla Scadenza del 31 Gennaio -Tuttolavoro24.it - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.