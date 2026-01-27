Per un’Unione autonoma aperta al mondo

L’articolo analizza le prospettive dell’Unione europea nel 2026, evidenziando l’importanza di un approccio autonomo e aperto al mondo. Focus su crisi geopolitiche, multilateralismo e partenariati strategici con Mercosur, Medio Oriente e Ucraina. La strategia mira a rafforzare la cooperazione internazionale e promuovere una pace duratura, mantenendo un equilibrio tra interessi nazionali e impegni globali.

di Luigi Di Marco, Redazione sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – pubblicato il 13 gennaio 2026 L’avvio del nuovo anno 2026 per l’Unione europea è dominato dall’attenzione sui temi delle crisi geopolitiche e del multilateralismo, del perseguimento dei partenariati, in particolare con gli Stati del Mercosur e con il medio-oriente (Giordania, Libano, Siria), con la “Coalizione dei volenterosi” per una pace duratura in Ucraina supportata da adeguate garanzie. Presidenza cipriota al Consiglio dell’Unione. A inizio gennaio si è avviata la  presidenza di turno semestrale del Consiglio dell’Unione europea  affidato a Cipro.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Argomenti discussi: La Presidenza cipriota del Consiglio dell’UE; La 'grana bilancio' per la presidenza cipriota: resta lo scoglio dell'unione di agricoltura e coesione; Divieto progressivo di importazione di gas russo: via libera definitivo del Consiglio; Ursula von der Leyen: Vogliamo una economia forte e alti livelli di istruzione.

