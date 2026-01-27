Per un’Unione autonoma aperta al mondo

L’articolo analizza le prospettive dell’Unione europea nel 2026, evidenziando l’importanza di un approccio autonomo e aperto al mondo. Focus su crisi geopolitiche, multilateralismo e partenariati strategici con Mercosur, Medio Oriente e Ucraina. La strategia mira a rafforzare la cooperazione internazionale e promuovere una pace duratura, mantenendo un equilibrio tra interessi nazionali e impegni globali.

di Luigi Di Marco, Redazione sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – pubblicato il 13 gennaio 2026 L’avvio del nuovo anno 2026 per l’Unione europea è dominato dall’attenzione sui temi delle crisi geopolitiche e del multilateralismo, del perseguimento dei partenariati, in particolare con gli Stati del Mercosur e con il medio-oriente (Giordania, Libano, Siria), con la “Coalizione dei volenterosi” per una pace duratura in Ucraina supportata da adeguate garanzie. Presidenza cipriota al Consiglio dell’Unione. A inizio gennaio si è avviata la presidenza di turno semestrale del Consiglio dell’Unione europea affidato a Cipro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Unione Europa Dal G20 all’Angola. Di cosa si parlerà al vertice Unione europea-Unione africana Proroga contributo di autonoma sistemazione al 31/12/2026 Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga del contributo di autonoma sistemazione fino al 31 dicembre 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Domenico Mamone: autonomia e rappresentanza | UNSIC TV – Lavoro, Imprese, Territorio Ultime notizie su Unione Europa Argomenti discussi: La Presidenza cipriota del Consiglio dell’UE; La 'grana bilancio' per la presidenza cipriota: resta lo scoglio dell'unione di agricoltura e coesione; Divieto progressivo di importazione di gas russo: via libera definitivo del Consiglio; Ursula von der Leyen: Vogliamo una economia forte e alti livelli di istruzione. Come sfruttare il nucleare per un'Europa autonoma sull'energia. I numeri dell'AimL’autonomia energetica europea passa per il nucleare. È quanto emerge dal dossier Nucleare in Italia: Dal dire al fare, presentato dall’Associazione italiana nucleare (Ain), che scatta una ... ilfoglio.it Muresan: L'Unione europea ha bisogno di una Moldavia autonoma da MoscaBRUXELLES, 24 SET - Mentre gran parte dell'attenzione dell'Europa e' rivolta all'eroica lotta dell'Ucraina contro l'invasione russa, un altro paese europeo sta conducendo la propria battaglia contro ... ansa.it #Cipro alla presidenza del Consiglio dell’UE (gennaio–giugno 2026) Dal 1° gennaio 2026, Cipro guida la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea, all’interno del trio con #Polonia e #Danimarca. Con il motto “Un’Unione autonoma, aperta al - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.