per ludovica si avvera il sogno di broadway

Ludovica ha realizzato il sogno di esibirsi a Broadway, un obiettivo che rappresenta per molti artisti il massimo traguardo. Questa esperienza testimonia l’importanza di perseguire le proprie passioni e di impegnarsi con dedizione nel percorso artistico, contribuendo a mantenere viva la tradizione dello spettacolo e ad ispirare nuove generazioni di talenti.

Le luci di Broadway illuminano i sogni di milioni di ballerine e ballerini che in giro per il mondo ogni giorno mettono l’anima sul palco fantasticando di potersi esibire in uno di quei teatri che fanno la storia dello spettacolo. I sogni sono una meraviglia, soprattutto quando si realizzano. La quattordicenne cesenate Ludovica Moschetti a giugno partirà con direzione New York, per approfittare della borsa di studio che le consentirà di studiare al Broadway Dance Center. "Un viaggio che apre la mente, fa sognare il cuore e scalda il corpo per il desiderio di poter diventare una ballerina" è il suggestivo biglietto da visita cucito su misura dalle sue insegnanti della Accademia 49 di Cesena, la scuola di danza che Ludovica frequenta fin da quando era piccolissima e che la sta accompagnando in tutto il suo percorso di crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

