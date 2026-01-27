Il dibattito politico in Italia continua ad essere al centro delle discussioni pubbliche, con particolare attenzione alle posizioni dei partiti su temi sensibili come l’antisemitismo. Recenti proteste al Nazareno hanno messo in evidenza le tensioni tra le diverse fazioni politiche, sottolineando l’importanza di un confronto costruttivo e informato su questioni delicate che riguardano la società nel suo complesso.

"I disegni di legge presentati dall'ala sionista del Pd sono peggio di quelli presentati dal governo Meloni! ". C'è ironia e stupore nel seguire l'ultimo presidio pro Palestina, che proprio in occasione della Giornata della memoria è stato organizzato, almeno nella teoria, davanti alla sede del Partito democratico a Roma. L'obiettivo era infatti il Nazareno, ma i manifestanti – età media piuttosto avanzata rispetto alle manifestazioni a cui siamo stati abituati – si sono dovuti fermare lungo via del Tritone. Al centro del cortocircuito, tutto interno alla sinistra, c'è il ddl antisemitismo. E la "complicità" del Partito democratico nel portare avanti una proposta di legge che tuteli gli ebrei dagli episodi di odio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Per i pro Pal il Pd è peggio del governo Meloni sull'antisemitismo. La protesta al Nazareno

A Milano si è svolto un corteo di giovani definito

