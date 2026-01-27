Per 13 anni mi sono presa cura di mia figlia

Prisca ha dedicato 13 anni della sua vita alla cura di sua figlia Priscilla, rimasta tetraplegica dopo un incidente. Questa testimonianza evidenzia il valore della dedizione familiare e il percorso di assistenza in situazioni di grave disabilità.

Da poco il governo ha approvato una legge per sostenere i caregiver, cioè le persone che aiutano un familiare con problemi di salute invalidanti. Ma per 13 ore di assistenza si garantiscono solo 400 euro al mese. La storia di Priscilla e di sua madre Prisca ha quasi 60 anni e per 13 si è presa cura di sua figlia Priscilla, rimasta tetraplegica dopo un incidente in auto quando aveva 19 anni. Oggi Priscilla non c’è più, è mancata lo scorso dicembre. Si era laureata in linguaggio dei media, parlava quattro lingue, giocava a rugby, era appassionata di podcast, viaggiava. Negli ultimi tempi era stata più volte in Colombia, dove le sarebbe piaciuto andare a vivere.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Prisca Priscilla

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

LA VERITÀ: SARA E ILARY SI CONFRONTANO CON LUCREZIA CONFESSA IL TRADIMENTO CON RAGAZZO DI ZIA NICOLE

Ultime notizie su Prisca Priscilla

Argomenti discussi: Nonno a processo per violenza sessuale, a 13 anni denuncia gli abusi nel tema a scuola: Mi tocca quando dormo da lui; Liliana Segre e la pietra d'inciampo per la famiglia Morais-Tedeschi: A San Vittore papà mi disse: resta vicino a loro; Intervista a Kirill Serebrennikov: Mi hanno comunicato che in Russia sono superfluo; Pisacane: A 13 anni bloccato a letto per la sindrome di Guillain Barré, mio padre mi dormiva accanto.

Padre e figlio, rispettivamente di 43 e 17 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato a Castrofilippo per aver appiccato il fuoco a un’autovettura e al portone di un’abitazione x.com

Padre e figlio, rispettivamente di 43 e 17 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per aver appiccato il fuoco a un'autovettura e al portone di un'abitazione, determinando un concreto pericolo per la pubblica incolumità. - facebook.com facebook