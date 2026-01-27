Nel 2027, circa 55.000 pensionati potrebbero rimanere senza assegno per mesi a causa dell’aumento dell’età pensionabile deciso dal governo Meloni. La Cgil evidenzia un rischio crescente di esodati, richiamando l’attenzione sulle conseguenze di questa misura per i pensionati italiani. È importante monitorare gli sviluppi e comprendere le implicazioni di tali decisioni sulle future pensioni.

Il rischio di esodati in Italia cresce con i nuovi aumenti dell’ età pensionabile decisi dal governo Meloni, secondo un’analisi della Cgil. Circa 55mila lavoratrici e lavoratori potrebbero trovarsi senza lavoro e senza pensione per alcuni mesi tra il 2027 e il 2029, a causa di scelte normative che spostano in avanti i requisiti per l’assegno pensionistico. La situazione riguarda coloro che avevano pianificato un’uscita dal lavoro basata su strumenti di flessibilità precedenti, come isopensione, contratti di espansione e fondi di solidarietà. Secondo la Cgil, il rischio scatterà nel 2027, quando i requisiti pensionistici aumenteranno di un mese rispetto alle previsioni iniziali, e cresceranno ulteriormente di due mesi nel 2028. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pensioni, 55mila persone rischiano di restare senza assegno per mesi dal 2027: l’allarme della Cgil

Approfondimenti su Pensioni Esodati

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pensioni Esodati

Argomenti discussi: Pensioni, la denuncia Cgil sull’adeguamento: Si rischiano oltre 55mila nuovi esodati; Pensioni, si rischiano fino a 55 mila nuovi esodati; Pensioni, tornano gli esodati: rischiano in 55 mila; Pensioni, 55mila lavoratori senza reddito: aumento requisiti e rischio nuovi esodati.

Pensioni, chi rischia di restare senza assegno per mesi dal 2027: l’allarme della Cgil per 55mila esodatiIl sindacato ha calcolato che, con l'aumento dei requisiti per la pensione, dal 2027 circa 55mila persone rischiano di restare senza assegno per un periodo ... fanpage.it

Pensioni, 55mila persone rischiano di restare senza assegno per mesi dal 2027: l’allarme della CgilIl rischio di esodati in Italia cresce con i nuovi aumenti dell’età pensionabile decisi dal governo Meloni, secondo un’analisi della Cgil. Circa 55mila ... thesocialpost.it

Beffa pensioni: 55mila lavoratori nel baratro dal 2027. Torna l'incubo esodati 55mila lavoratori rischiano di restare senza reddito dal 2027. Gli aumenti della speranza di... - facebook.com facebook

Beffa #Pensioni: 55mila lavoratori nel baratro dal 2027. Torna l'incubo esodati - laleggepertutti.it/774806_beffa-p… - x.com