Pensione mancano i dati di febbraio | quali assegni possono saltare

La corretta comunicazione dei dati reddituali è fondamentale per ricevere la pensione senza interruzioni. Entro il 28 febbraio 2026, è necessario inviare la dichiarazione reddituale all'Inps tramite modello RED o altri canali, altrimenti alcuni assegni potrebbero essere sospesi. È importante rispettare questa scadenza per evitare disguidi nell’erogazione delle prestazioni previdenziali.

Pensione a rischio? L'Inps potrebbe non erogarla se entro il 28 febbraio 2026 non venisse inviata all'Istituto la dichiarazione reddituale relativa all'anno passato tramite modello RED o altri canali. Un documento che serve a confermare il diritto agli importi in pagamento. Nel mirino ci sono le pensioni integrate al minimo, le maggiorazioni sociali, la quattordicesima, gli assegni sociali e le pensioni di reversibilità con integrazioni legate alla situazione economica. Tutte prestazioni che l'Inps eroga a condizione che i redditi del beneficiario restino sotto determinate soglie. Di qui la necessità di verificare le condizioni di anno in anno.

