Pellezzano grave incidente stradale | muore centauro di 20 anni

Un grave incidente sulla strada statale 88 a Pellezzano ha causato la morte di un giovane di 20 anni, originario di Bracigliano, in sella a una motocicletta. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un ragazzo in sella ad una moto, originario di Bracigliano, di 20 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio, sulla strada statale 88, la principale arteria che attraversa il Comune di Pellezzano. L’incidente è avvenuto all’altezza della zona di Cologna. Al momento la viabilità resta interrotta in attesa dell’arrivo del medico legale, del magistrato e dei familiari, come previsto dalle procedure. A comunicarlo è il sindaco Francesco Morra che. a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia colpita da questa tragedia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

