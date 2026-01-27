Pedopornografia | arrestato finto medico che adescava minori sui social

In un'operazione delle forze dell'ordine, un uomo di Fondi è stato arrestato con l'accusa di pedopornografia, esercizio abusivo di professione e adescamento di minori sui social. La vicenda evidenzia i rischi connessi all’uso delle piattaforme online e l'importanza di un controllo attento per tutelare i minori.

Esercizio abusivo di una professione, adescamento di minorenni, pornografia minorile e detenzione o accesso a materiale pornografico: queste le pesanti accuse nei confronti di un uomo di Fondi arrestato dalla guardia di finanza. E sono state le stesse fiamme gialle a dare esecuzione all’ordinanza.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Un uomo è stato arrestato a Fondi con l’accusa di esercizio abusivo della professione medica, adescamento di minori e pornografia minorile.

