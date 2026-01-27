Infortuni e rinnovi sono le sfide che segnano la carriera di Paul Pogba. Nonostante i tentativi di ripresa, i tempi di recupero si allungano, influenzando il suo ruolo nel progetto del Monaco. La situazione evidenzia le difficoltà di un giocatore di grande talento che, ripetutamente, si trova a dover affrontare ostacoli fisici e professionali.

Il copione, purtroppo per lui, sembra sempre lo stesso: Paul Pogba prova a rimettere in moto la sua carriera, intravede uno spiraglio, poi arriva un nuovo stop che rimette tutto in discussione. E stavolta non parliamo solo del rientro in campo, ma proprio del futuro: anche il Monaco, che aveva scommesso sul suo rilancio, inizia a far filtrare dubbi sempre più concreti. Il piano “Pogback” non decolla: recupero complicato e prospettive incerte. L’idea del Monaco era chiara: riportare Pogba in condizione, reinserirlo gradualmente e sfruttare esperienza, leadership e fame di riscatto. Ma la realtà sta dicendo altro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Paul Pogba un altro stop: tempi lunghi e il Monaco inizia a “staccarsi” dal progetto rilancio

