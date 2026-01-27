Patrimonio e innovazione | i comuni sanniti protagonisti dei docu-film della ‘Vanvitelli’

In un contesto di rinnovamento, i comuni sanniti di Benevento e Caserta si distinguono attraverso i docu-film della ‘Vanvitelli’. Questi progetti valorizzano il patrimonio locale, creando un ponte tra tradizione e innovazione. Un’opportunità per promuovere l’identità dei borghi e attrarre interesse sulle piattaforme digitali, contribuendo allo sviluppo culturale e turistico della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal cuore dell’entroterra campano alle piattaforme digitali, i borghi delle province di Benevento e Caserta diventano protagonisti di un racconto innovativo capace di unire memoria, identità e futuro. Cusano Mutri, Sant’Agata dei Goti, Montesarchio, Sessa Aurunca, Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere e Aversa sono i comuni scelti dall’Università degli Studi della Campania ‘ Vanvitelli ‘ per un ciclo di mini documentari che, in pochi giorni, ha superato i due milioni di visualizzazioni. Il progetto, dal titolo ‘ Creazione di opportunità per la crescita rurale: il patrimonio e l’innovazione ’, è una docu-web-serie diretta da Lorenzo Zeppa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Patrimonio e innovazione: i comuni sanniti protagonisti dei docu-film della ‘Vanvitelli’ Approfondimenti su Patrimonio innovazione L'enigma della materia oscura, teatro, incontri e il docu-film “Apnea”: gli eventi Nuovi premi per 'Civico 120', il docu-film di Sepalone trionfa all'Out of Bounds Film Festival Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Patrimonio innovazione Argomenti discussi: ALMARE racconta AMME: l’identità marocchina tra patrimonio culturale amazigh e musica elettronica; THRIVE a Bergamo: bilancio di metà progetto; Bando regionale da 68 milioni per valorizzazione e innovazione del patrimonio culturale: Il Comune di Brindisi rischia di perdere l’ennesima occasione; Creare le condizioni abilitanti. Da Fondazione Cariplo 381mila euro per cultura, patrimonio e innovazione sociale nel VaresottoContributi a cinque progetti del territorio tra cui il restauro della cappella di Agra e la valorizzazione degli spazi culturali del Collegio Rotondi ... varesenews.it Bando regionale da 68 milioni per valorizzazione e innovazione del patrimonio culturale, Centrosinistra: il Comune di Brindisi rischia di perdere l’ennesima occasioneLe forze di opposizione in Consiglio Comunale esprimono forte preoccupazione e netta critica per la assenza di notizie in ordine alla partecipazione del Comune ... brundisium.net Bando regionale da 68 milioni per valorizzazione e innovazione del patrimonio culturale, Centrosinistra: "il Comune di Brindisi rischia di perdere l’ennesima occasione" Le forze di opposizione in Consiglio Comunale esprimono forte preoccupazione e netta cri - facebook.com facebook L'innovazione al servizio del patrimonio culturale. Eng sarà presente al convegno conclusivo del progetto CHANGES, finanziato dal MUR nell’ambito del PNRR, che si svolgerà dal 14 al 16/01, presso la @SapienzaRoma. Scopri di più sull'evento e iscriviti: en x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.