Pasta Ambra Corigliano d' Otranto | il pastificio del film di Ozpetek acquisito dal gruppo Pallante

Il Pastificio Ambra di Corigliano d'Otranto è stato acquisito dal gruppo Pallante, ampliando la propria presenza nel settore alimentare del Salento. Questa operazione rappresenta una crescita strategica, mantenendo l'attenzione sulla qualità e la tradizione locale. La nuova proprietà mira a consolidare la posizione del marchio, rispettando le caratteristiche e le specificità che lo rendono riconoscibile nel mercato.

New entry nel mondo agroalimentare del Salento. Il Pastificio Antonio Pallante di Capodrise sta per diventare proprietario di Pasta Ambra srl e dello stabilimento di Corigliano d’Otranto (ex Tandoi) in cui il marchio pugliese è prodotto dal 2020. La trattativa è alle battute finali. A confermarne lo stato avanzato è lo stesso pastificio casertano che fa sapere che «l’operazione non è stata ancora perfezionata» e che «si sta lavorando per definire le basi dell’importante investimento», al quale i 26 dipendenti attivi nel Salento e i loro sindacati guardano con interesse e comprensibile apprensione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

