Passaggio di testimone in casa viola | Giuseppe succede a Rocco la presidenza resta in famiglia

La Fiorentina ha annunciato il nuovo presidente, Giuseppe B. Commisso, che succede a Rocco, mantenendo la guida della squadra all’interno della stessa famiglia. La nomina conferma la volontà di continuità nella gestione del club, senza stravolgimenti, garantendo stabilità e coerenza nel progetto sportivo e societario.

FIRENZE – Cambio al vertice in casa viola, ma nel segno della continuità familiare. Giuseppe B. Commisso è ufficialmente il nuovo Presidente della Fiorentina. La decisione è arrivata oggi, 27 gennaio 2026, al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione. La governance del club non subisce scossoni. La proprietà ha scelto di blindare la dirigenza operativa. Mark Stephan è stato confermato nel ruolo di Chief Executive Officer. Stessa fiducia per Alessandro Ferrari, che mantiene la carica di General Manager. La squadra dirigenziale resta compatta. Per Giuseppe Commisso non è un salto nel buio.

