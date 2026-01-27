Partito Liberaldemocratico Vittorio Tozzini segretario provinciale

Il Partito Liberaldemocratico annuncia la creazione del circolo territoriale a Piacenza, con Vittorio Tozzini eletto segretario provinciale. Il movimento, fondato da Luigi Marattin, rafforza così la propria presenza sul territorio, contribuendo al dibattito politico locale. Questa nuova iniziativa mira a coinvolgere attivamente i cittadini e a promuovere valori liberaldemocratici all’interno della comunità.

Il movimento politico fondato da Luigi Marattin si è costituito anche nel nostro territorio. Tozzini: «Dialogheremo con Azione, Liberali Piacentini, Forza Italia» «Un passo – si legge in una nota del neonato movimento - che nasce dalla necessità di rimettere in campo una proposta politica autonoma e rigorosa, alternativa a un populismo schiavo del consenso, incapace di affrontare la complessità e di assumersi responsabilità, ridotto a megafono di istinti, paure e rivendicazioni corporative. La democrazia attraversa una fase di evidente stanchezza, ma la crisi è più profonda e investe il piano etico e civile.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Partito Liberaldemocratico

Il Partito Liberaldemocratico di Napoli ha eletto Alfio Ferlito come nuovo segretario provinciale durante il congresso di Pomigliano d’Arco.

Andrea Ferrando, 55 anni di Verucchio, è stato eletto nuovo segretario provinciale del Partito Liberaldemocratico di Rimini.

Ultime notizie su Partito Liberaldemocratico

