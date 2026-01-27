In un evento senza precedenti, una partita di basket a Carrara è stata sospesa dall’arbitro a causa di un acceso diverbio con gli ufficiali di campo. I carabinieri sono intervenuti per gestire la situazione, rendendo questa partita unica nel suo genere. La sospensione si inserisce in un contesto di lunga tradizione sportiva nella zona, evidenziando come gli imprevisti possano verificarsi anche in ambiti consolidati.

Carrara, 27 gennaio 2026 – In tanti decenni di campionati di basket giocati all'ombra delle Apuane e in centinaia di partite seguite, una cosa del genere non si era mai vista: gara sospesa dall'arbitro a seguito di un pesante diverbio con gli ufficiali di campo. E' successo che nel finale della partita di basket tra Audax e Calcinaia, valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di divisione regionale 3 (una gara che si è scaldata sempre più con il passare dei minuti, tra gioco maschio e fischiate dell'arbitro contestate) quando le due squadre sono separate solo da una manciata di punti, ecco che scatta un diverbio tra gli ufficiali di campo (nominati dalla società ospitante) e l'arbitro (inviato dalla federazione), mentre in campo c'è tanta confusione con qualche tentativo di contatto tra i giocatori delle due formazioni.

© Lanazione.it - Partita di basket sospesa: arrivano i carabinieri per un diverbio in gara

Durante una partita di basket di serie C al Cus, alcuni tifosi ospiti sono stati vittime di un'aggressione sugli spalti, portando alla sospensione della gara.

