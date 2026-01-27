Parole che curano | a Grottaglie un Gruppo di Lettura per l’educazione alla salute mentale

A Grottaglie nasce un nuovo modo di parlare di salute mentale. Un gruppo di lettura si è formato per aiutare le persone a confrontarsi e capire meglio i problemi psicologici. È un’iniziativa dell’Unità Operativa di Prevenzione Psicosi del Centro di Salute Mentale, che mira a creare un ambiente di ascolto e condivisione. L’obiettivo è far sentire meno soli chi affronta difficoltà legate alla mente, usando la lettura come strumento di cura e supporto.

Tarantini Time Quotidiano Prende forma a Grottaglie una nuova esperienza di condivisione, cura e promozione del benessere psicologico: nasce il Gruppo di Lettura promosso dall’Unità Operativa di Prevenzione Psicosi del Centro di Salute Mentale di Grottaglie, diretta dalla dott.ssa Anna Annicchiarico, dirigente psicologa, in collaborazione con gli Assessorati ai Servizi Sociali e alla Cultura del Comune di Grottaglie. Il primo incontro si terrà giovedì 29 gennaio alle ore 16.30, presso la Biblioteca Comunale “G. Pignatelli”, in via Gaspare Pignatelli 5. L’iniziativa rientra a pieno titolo nella programmazione delle attività dipartimentali di prevenzione e di educazione alla salute mentale e si configura come un vero e proprio progetto di educazione alla salute, che riconosce nella lettura condivisa uno strumento capace di favorire il benessere psicologico, il dialogo e la costruzione di relazioni significative. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Parole che curano: a Grottaglie un Gruppo di Lettura per l’educazione alla salute mentale Approfondimenti su Grottaglie CentroDiSaluteMentale Il diritto alla Salute: "è stato dimezzato". Troppi non si curano Il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana, rappresenta un principio fondamentale per la tutela del benessere di ogni individuo e della collettività. Manovra: 200.000 euro per ADEI a sostegno dell’educazione alla lettura Con l’approvazione della legge di bilancio, l’Italia rafforza il suo impegno nell’educazione alla lettura. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Grottaglie CentroDiSaluteMentale Argomenti discussi: Racconti che curano: a Sava un evento per ricucire legami attraverso le parole; Libroterapia; Parole che curano: a Grottaglie un Gruppo di Lettura per l’educazione alla salute mentale; I SEGNI CHE CURANO ARRIVA A QUILIANO. Il risveglio dal coma e le parole che curanoAl Cardiocentro l’introduzione di un diario per medici e infermieri in cure intense permette ai pazienti di meglio elaborare l’esperienza dopo la sedazione – La storia di Mirko ... rsi.ch Parole che curano: raccontare la malattia di Alzheimer ai bambini attraverso i libri illustratiCome affrontare le domande, le paure, le emozioni di bambini che vivono accanto a una persona colpita dalla malattia di Alzheimer? Dai libri un aiuto concreto Ogni 21 settembre, in occasione della ... disabili.com Alessandro Direnzo Ci sono parole che non si leggono soltanto: si sentono addosso. Sono quelle che bruciano, che curano, che aprono ferite e nello stesso tempo insegnano a guarire. Questa raccolta di poesie è un viaggio dentro l’anima, tra silenzi che urla - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.