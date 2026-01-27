Parigi ha fatto da cornice a una cerimonia dal forte valore simbolico durante la quale Victoria Beckham ha ricevuto un' onorificenza

In un evento a Parigi, Victoria Beckham ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Nazionale delle Arti e delle Lettere, riconoscimento che sottolinea il suo contributo nel campo delle arti e della cultura. La cerimonia ha avuto un forte valore simbolico, rafforzando il ruolo di Parigi come sede di eventi di rilievo internazionale.

Parigi ha fatto da cornice a una cerimonia dal forte valore simbolico, durante la quale Victoria Beckham ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Nazionale delle Arti e delle Lettere. A consegnare il riconoscimento, Rachida Dati, ministra della Cultura francese, sottolineando il contributo dell’ex pop star al panorama creativo internazionale. La stilista ha scelto un abito dolcevita dalla linea aderente e minimale, caratterizzato da uno spacco deciso ma misurato, che conferiva movimento alla figura senza compromettere il rigore dell’insieme. Un equilibrio calibrato tra femminilità e autorevolezza. 🔗 Leggi su Amica.it

