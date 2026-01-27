Parcheggia male l' auto | è rissa con il proprietario di un noto ristorante

In seguito a un episodio di parcheggio scorretto, si è verificata una lite tra il conducente e il proprietario di un noto ristorante. La situazione è sfociata in una rissa, con il coinvolgimento di un’arma o oggetto atti ad offendere. L’uomo è stato deferito per porto abusivo di armi, lesioni e getto pericoloso di cose.

Dovrà rispondere di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, lesioni e getto pericoloso di cose. Questa è l'accusa per un 57enne che ha parcheggiato la sua auto davanti all’ingresso di un ristorante di Vico Equense.Uno dei dipendenti dello stesso locale gli ha chiesto di spostarla.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Firenze, 17 dicembre 2025 – Un violento episodio di violenza scoppiato davanti a un noto locale di via Ponte alle Mosse ha causato la sospensione della licenza per 15 giorni.

