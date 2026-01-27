Panathinaikos-Roma ottava giornata Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

In vista dell’ottava giornata di Europa League 20252026, si affrontano Panathinaikos e Roma. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi: i greci cercano un risultato favorevole per evitare l’eliminazione, mentre i giallorossi puntano a consolidare la posizione in classifica e qualificarsi direttamente agli ottavi. Ecco le probabili formazioni e dove seguirla.

Gara valida per l’ottava giornata di Europa League 20252026. I giallorossi occupano il sesto posto della classifica unica e con un pareggio accederebbero direttamente agli ottavi senza passare per gli spareggi, mentre i greci si trovano in piena zona playoff e hanno bisogno di un risultato positivo per evitare l’eliminazione. Panathinaikos-Roma si giocherà giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 21 presso l’Apostolos Nikoiadis Stadium di Atene. PANATHINAIKOS-ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I greci hanno cambiato marcia da quando Rafa Benitez ha assunto le redini della squadra. Sotto la guida del tecnico spagnolo, la squadra di Atene è ancora imbattuta in Europa, avendo ottenuto vittorie contro Malmo e Sturm Graz. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

