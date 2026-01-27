In vista dell'incontro di Europa League tra Panathinaikos e Roma, è interessante conoscere la storia del gemellaggio tra le due tifoserie. Questa rivalità sportiva rappresenta un esempio di rispetto e amicizia tra le comunità di due club di diversa provenienza, consolidata nel tempo. L'appuntamento ad Atene si inserisce in un contesto che va oltre il calcio, sottolineando i legami tra i supporter delle due squadre.

Nell’ultimo turno della prima fase dell’ Europa League 2025-2026, la Roma sarà impegnata in Grecia, ad Atene, sul difficile campo del Panathinaikos. Una sfida che vale molto per entrambe le squadre: per gli ellenici, conquistare punti significherebbe restare tra le prime ventiquattro e accedere agli spareggi dei sedicesimi; per i giallorossi, invece, vincere vorrebbe dire rimanere tra le prime otto e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Se sul rettangolo verde sarà battaglia vera, con in palio il sogno di andare lontano in Europa, sugli spalti a prevalere saranno la stima, il rispetto e la fraterna amicizia che da oltre venti anni uniscono le due tifoserie, gemellate per uno strano e affascinante caso voluto dal destino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Panathinaikos-Roma, non solo Europa League: la storia del gemellaggio tra le due tifoserie

