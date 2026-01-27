Panathinaikos-Roma | la notte tattica dell’Europa League all’Apostolos Nikolaidis
In questa partita di Europa League, il Panathinaikos di Rafa Benítez sfida la Roma all’Apostolos Nikolaidis di Atene. La sfida, prevista per giovedì alle 21:00, potrebbe influenzare significativamente la classifica del gruppo. Una buona gestione tattica e una strategia equilibrata saranno decisive per entrambe le squadre nel rispetto delle proprie ambizioni europee.
La Grecia calcistica torna protagonista in Europa League: giovedì alle 21:00 all’Apostolos Nikolaidis Stadium, storico impianto del Panathinaikos ad Atene, va in scena la sfida che può decidere il destino della classifica tra il Panathinaikos di Rafa Benítez e una Roma decisa a imporre la propria identità europea. Questa partita non è soltanto un confronto di punti: è un duello di idee tattiche che promette di mettere sul campo interpretazioni opposte del gioco, in una notte in cui equilibri, letture e geometrie potranno fare la differenza. Il Panathinaikos di Benítez: ordine, densità centrale e transizioni ragionate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Europa League, Panathinaikos-Roma: arbitra Martínez Munuera
L'arbitro Juan Martínez Munuera sarà responsabile della direzione della partita tra Panathinaikos e Roma, valida per l'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League.
Panathinaikos-Roma, non solo Europa League: la storia del gemellaggio tra le due tifoserie
In vista dell'incontro di Europa League tra Panathinaikos e Roma, è interessante conoscere la storia del gemellaggio tra le due tifoserie.
Argomenti discussi: Doppietta di Pisilli e parate di Svilar: la Roma si qualifica e vede gli ottavi di Europa League; Dalla possibile cessione a una notte da eroe: Pisilli torna al centro della Roma; Notte europea e romanista: Pisilli, due gol davanti a Totti; Roma, Massara insiste per Sauer o Godts. Continua il tira e molla per Fortini.
