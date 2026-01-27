Palo della luce inclinato su una casa | Tremiamo ad ogni acquazzone

In contrada Forchiusa si trova un palo della luce inclinato, noto come ‘il palo di Pisa’. La sua posizione, apparentemente instabile, suscita preoccupazione tra i residenti. La situazione evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza e la corretta manutenzione delle infrastrutture pubbliche.

In contrada Forchiusa, c’è un palo della luce che sembra sfidare le leggi della fisica, qualcuno lo ha soprannominato ‘il palo di Pisa’ ma la sua inclinazione non ha nulla di artistico. Si trova su una scarpata a margine della carreggiata e si inclina sempre più minacciosamente verso la sede stradale. Sotto la sua proiezione non passano solo auto e pedoni, ma si trova anche un’abitazione: una situazione di pericolo evidente che, nonostante le ripetute segnalazioni, sembra essere finita in un cono d’ombra burocratico tra Enel e Comune. I residenti sono preoccupati: "A ogni acquazzone – riferiscono - il terreno della scarpata cede e il palo aumenta la sua inclinazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel pomeriggio a Bagnoli, via Nuova, un palo della luce si è abbattuto su un'auto, provocando il ricovero di una donna, rimasta gravemente ferita.

A Napoli, nel quartiere di Bagnoli, un palo della luce è caduto su un'auto a causa del forte vento, provocando il ferimento grave di una donna.

