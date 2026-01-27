Pallanuoto femminile agli Europei nette affermazioni per le cinque pretendenti all’oro

Gli Europei di pallanuoto femminile a Funchal proseguono senza sorprese. Nella seconda giornata della prima fase, le cinque squadre più quotate hanno confermato il loro valore, battendo facilmente le avversarie che avevano una differenza tecnica evidente. Le partite sono state nette e senza intoppi, dimostrando che le pretendenti all’oro sono già in forma e pronte a puntare in alto.

Proseguono gli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nella seconda giornata della prima fase a gironi non ci sono sorprese, dal momento che i match sulla carta vedevano tutti fronteggiarsi squadre con un gap tecnico elevato. Nel Girone C, quello dell' Italia, il Setterosa resta a punteggio pieno liquidando la Serbia per 17-6, mentre la Croazia regola la Turchia per 16-9 e sfiderà le serbe per il passaggio del turno. Nel Girone A, che incrocerà quello delle azzurre nella seconda fase, la Grecia annichilisce la Francia con un netto 23-5, mentre la Germania doppia la Slovacchia, sconfitta per 22-11.

