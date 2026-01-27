In vista della prossima sfida, le dichiarazioni di Palladino e Krstovic offrono uno sguardo sulle aspettative e sulle dinamiche tra i giocatori. L'attenzione si concentra sulle strategie e sui protagonisti coinvolti, evidenziando l'importanza di un approccio equilibrato e rispettoso nel mondo del calcio. Questa partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, con obiettivi definiti e motivazioni chiare.

Avreste mai detto che Nikola Krstovic è un simpaticone? In campo pare truce, in conferenza stampa sorride, scherza, fa battute con Palladino e regala un commento senza filtri: “Se sono cresciuto con la concorrenza all’Atalanta? No, è uguale, aspetto solo il mio momento e poi do tutto. Qui ci sono fenomeni, a Lecce invece mancava la qualità, mancava tutto, quindi io giocavo sempre”. Bravo, sincero. L’attacco è il grande tema della vigilia di Union Saint Gilloise-Atalanta perché Palladino ha le solite mille combinazioni possibili e non si sbilancia: “Lookman è entrato bene, con lo spirito giusto, vediamo se gioca titolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Palladino: "Sogniamo gli ottavi". Krstovic: "Al Lecce giocavo sempre? Non c'erano i fenomeni dell'Atalanta"

La partita tra Pisa e Atalanta si è decisa negli ultimi minuti, con i gol di Krstovic e dell’esordiente Durosinmi.

