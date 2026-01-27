Palermo Augello allo scoperto | Inzaghi ci trasmette la voglia di arrivare e di vincere! Ecco cosa fa durante gli allenamenti e le partite
Il difensore del Palermo Tommaso Augello ha condiviso le sue impressioni sulla stagione dei rosanero, evidenziando come l’allenatore Filippo Inzaghi trasmetta ai giocatori la determinazione di raggiungere obiettivi importanti. In un’intervista, Augello ha descritto le sue routine di allenamento e il suo impegno quotidiano, sottolineando l’importanza della motivazione e della forza di squadra per il percorso della squadra.
