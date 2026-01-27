Palas un mese di eventi Attese 4mila presenze

Nel mese di febbraio, il Palacongressi di Bellaria Igea Marina ha registrato tra 4.150 e 4.250 presenze, confermando il suo ruolo come centro di eventi di rilievo nella zona. Questa affluenza riflette l’interesse e l’attiva partecipazione della comunità locale e dei visitatori. Un mese ricco di attività che sottolinea l'importanza di questa struttura per l’organizzazione di eventi e incontri pubblici.

Sono comprese tra 4.150 e 4.250 le presenze stimate al Palacongressi di Bellaria Igea Marina nel solo mese di febbraio. Un dato che conferma la crescita della programmazione congressuale e la capacità della struttura di attrarre flussi anche in un periodo tradizionalmente considerato di bassa stagione. Il calendario del mese prevede quattro appuntamenti di rilievo. L’11 febbraio è in programma una convention aziendale con circa 600 partecipanti. A San Valentino tornerà il premio Panzini, evento aperto al pubblico con una platea stimata di 850 persone e la presenza dell’attrice Monica Guerritore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palas, un mese di eventi . Attese 4mila presenze Approfondimenti su Palas Bellaria Turismo invernale oltre le attese: 93 milioni di presenze e 14,8 miliardi di spesa VIDEO/ A Ceppaloni è già Natale con ‘Magia al Borgo’ e ‘Come d’Incanto’: attese 30mila presenze Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Palas Bellaria Argomenti discussi: Palas, un mese di eventi . Attese 4mila presenze; Lube-Sir al Palas, domenica alle 18 i cucinieri sfidano la capolista; Pallavolo, la Cucine Lube ospita Perugia: sold-out al palas; Quando Chingotto nasconde il pala di Galán prima del loro scontro in Reserve Cup. Pallavolo, la Cucine Lube ospita Perugia: sold-out al palasSpettacolo garantito all’Eurosuole Forum per l’arrivo dell’eterna rivale umbra. La Yuasa cerca gloria a Piacenza ... centropagina.it Palas, è giallo sul ritardo dell’apertura e la Lega attacca: La città attende risposteA luglio era stata assegnata la gestione del nuovo impianto cattolichino, ma i cancelli restano chiusi. Il Comune: Siamo in fase di collaudo ... msn.com Ogni volto un libro Tiu Caiccu Nonne – S’iscurtore Nonnis – A is primos de su noegjentos, a degj’annos este gjai pastoreddu cun su ciu passènno erbès in is palas d’Ennargentu dae magju finas a su mese de onniasantu, a coa de custu mese si ponianta in ca - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.