Pagelle gigante Schladming 2026 | Meillard incanta esplode Elezi Cannaferina Vinatzer ancora male

La gara di gigante di Schladming 2026 ha regalato emozioni forti. Meillard ha incantato con una prestazione perfetta, dimostrando una sciata leggera e precisa. Elezi Cannaferina ha invece esploso, lasciando il pubblico senza parole. Vinatzer, invece, ancora una volta si ferma ai margini della top ten, in difficoltà come nelle ultime uscite.

PAGELLE GIGANTE SCHLADMING 2026 . Loic Meillard 9: nessuno sa esprimere una tale leggerezza sugli sci come l'elvetico. Sembra quasi non fare velocità tanto è pulito e bello da vedere. Una seconda manche meravigliosa ed il primo successo nel 2026 dopo esserci andato vicino più volte nelle ultime gare. Si presenta a Milano Cortina 2026 in grande forma e può davvero sognare in grande. Alban Elezi Cannaferina 8,5: la Francia ha trovato un altro talento. Un terzo posto da favola in rimonta. La carta d'identità recita 22 anni e sulla Planai di Schladming è definitivamente sbocciato il talento di un ragazzo che già nelle categorie giovanili prometteva bene.

