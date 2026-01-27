Pagamento pensioni quando arriva davvero? Attesa anche di 6 mesi

Da settimane si aspetta ancora il pagamento delle pensioni di molti pensionati italiani. Nonostante l’80% delle somme venga liquidato entro un mese, ci sono casi in cui l’assegno arriva anche dopo sei mesi, creando grandi disagi per chi conta su quella cifra per vivere. La situazione resta difficile e molte persone continuano a fare i conti con ritardi che pesano sulla loro quotidianità.

Stando agli ultimi dati riportati dal Consiglio di Indirizzo di Vigilanza INPS, oltre l’80% delle nuove pensioni viene liquidato entro i 30 giorn i, ma vi sono casi, non così rari purtroppo, in cui l’assegno viene liquidato anche a distanza di 6 mesi creando un disagio enorme tra coloro che attendono l’assegno di quiescenza. Vero che chiaramente l’INPS una volta effettuati i conteggi si appresta poi a liquidare il ‘malcapitato’ e a ridargli tutti gli arretrati, ma chiaramente stare 67mesi senza ricevere la pensione non é un problema da poco per tutte quelle famiglie che non hanno risparmi e con quella pensione arrivano a fine mese.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Approfondimenti su Pensioni Italy

Il pagamento delle pensioni di gennaio 2026 rappresenta un momento importante per i pensionati italiani.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pagamenti Pensioni INPS Gennaio 2026: ritardi in banca e poste, Naspi e assegno unico

Ultime notizie su Pensioni Italy

Argomenti discussi: Come cambia l’assegno sociale nel 2026?; Pensioni di marzo, aumento in arrivo: nuovi importi e date di pagamento; Bancomat, nasce la rete unica europea. Quando dovrebbe arrivare e come funzionerà; Pensioni sotto i 1.000 euro: aumenti e arretrati Inps da marzo.

Pagamento pensioni febbraio 2026: quando arriva l’accredito Inps e cosa cambia nel cedolinoIl pagamento della pensione di febbraio 2026 è previsto per lunedì 2 febbraio. Nel cedolino possono comparire piccoli aumenti, ma l’importo finale dipende dal reddito e dalle trattenute fiscali ... firstonline.info

Sede Inps - pagamenti assegno unico, pensioni e assegno di inclusione - Imagoeconomica Anche nel...Anche nel mese di febbraio 2026 è previsto il pagamento dell’assegno di inclusione, la misura di sostegno al reddito che ha sostituito il reddito di cittadinanza ed è destinato ai nuclei familiari in ... itacanotizie.it

INPS accelera sulle pensioni: perché il pagamento di marzo non sarà come gli altri - facebook.com facebook