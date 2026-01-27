Paderno Dugnano incendio nel camion rifiuti intervento d’emergenza sulla Comasina – VIDEO

In seguito a un incendio in un camion della raccolta rifiuti a Paderno Dugnano, gli operatori e la Polizia locale sono intervenuti tempestivamente, prevenendo conseguenze più gravi. L'intervento di emergenza sulla Comasina ha permesso di contenere il rogo e garantire la sicurezza pubblica. L’incidente sottolinea l’importanza della prontezza nelle operazioni di soccorso e della gestione corretta dei rifiuti.

Nel tardo pomeriggio di giovedì, a Paderno Dugnano, Polizia Locale e Carabinieri sono intervenuti nel parcheggio tra via Cuba e via Argentina a seguito di segnalazioni di vetri infranti su veicoli in sosta.

