Packaging nel mirino dell’Antitrust | Cartello sul mercato del lavoro

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria contro alcune aziende del settore del packaging a Bologna, tra cui Ima, Iema e Sia, per presunti accordi sul mercato del lavoro. L’indagine mira a verificare eventuali pratiche anticoncorrenziali legate alla gestione dei validatori, i professionisti che testano le macchine automatiche. La vicenda evidenzia l’attenzione delle autorità sulla concorrenza e sulla trasparenza nel settore.

di Andrea Bonzi BOLOGNA Il faro dell’ Antitrust si accende sui colossi del packaging bolognese. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’ istruttoria su Ima, Iema e Sia (entrambe partecipate da Ima), Gd e la sua capogruppo Coesia, Akkodis Italy (con sede a Torino) e Spaiq accusandole di aver fatto ’ cartello ’ sui lavoratori che si occupano di testare le macchine automatiche, definiti ’ validatori ’. La segnalazione è arrivata il 3 marzo scorso attraverso una piattaforma di whistleblowing: "È stata denunciata l’esistenza di un possibile accordo anticoncorrenziale tra le società che consiste nell’impedire ai validatori di accedere ai processi di selezione del personale di Ima e viceversa – si legge nella delibera pubblicata sul sito dell’Agcom – (. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria riguardante il settore del packaging nel distretto di Bologna, uno dei principali punti nevralgici dell’industria emiliana.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine sul settore del packaging a Bologna, focalizzandosi su possibili accordi restrittivi tra aziende riguardo alle figure dei validatori.

