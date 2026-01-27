La gestione del litorale di Ostia è ancora in ritardo, nonostante gli annunci e le promesse fatte negli ultimi anni. Roma Capitale chiede ai cittadini di verificare personalmente lo stato delle spiagge, evidenziando una situazione di stallo e mancanza di interventi concreti. Questa situazione si inserisce in un contesto di criticità nella cura e nella regolamentazione delle zone costiere della città.

Roma Capitale “è in ritardo sulla gestione del litorale. Siamo al paradosso. Dopo quattro anni di annunci, promesse e rinvii, oggi l’assessore Zevi chiede ai cittadini di verificare personalmente se il lido a Ostia dove vogliono prenotare l’ombrellone sia in regola. Ma davvero è questa la nuova visione turistica del Campidoglio? È come dire che, prima di andare in un ristorante, bisogna accertarsi che abbia le licenze in ordine o che prima di prenotare un hotel si debba chiedere se ha superato i controlli Asl: una follia. Non è compito del cittadino fare ciò che dovrebbe fare l’amministrazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ostia: Lega, Rroma Capitale in ritardo su gestione litorale

