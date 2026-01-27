Ossessione in città la mostra di Rosalba Ruzzier

Lunedì alle 18, a Trieste, si apre la mostra “Ossessione-Obsession” di Rosalba Ruzzier, alla Fidapa BPW Italy Trieste Storica. L’esposizione si tiene nel Forno Storico di via d'Azeglio 1, all’interno di “Percorsi d’arte”. La presentazione critica sarà curata da Gabriella Dipietro. La mostra resterà aperta al pubblico, offrendo uno sguardo diretto alle opere dell’artista.

Lunedì 2 febbraio, alle ore 18, la Fidapa BPW Italy Trieste Storica, all'interno di "Percorsi d'arte" inaugura da Sircelli, Forno Storico in via d'Azeglio 1, la mostra "Ossessione-Obsession" della socia Rosalba Ruzzier, che sarà introdotta sul piano critico da Gabriella Dipietro.

