Ospedali pieni di cadaveri e cecchini sui tetti la repressione in Iran in nuovi video

Da periodicodaily.com 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La repressione in Iran si manifesta con violenza, come evidenziato dai nuovi video verificati dalla Bbc. Le proteste scoppiate a dicembre sono state represse con fermezza dalle forze di sicurezza, portando a scene di ospedali pieni e cadaveri. Questa situazione riflette una repressione intensa e prolungata nel paese, suscitando attenzione internazionale e preoccupazione per la tutela dei diritti civili.

(Adnkronos) – Nuovi video verificati dalla Bbc rivelano la portata della repressione in Iran, dove le proteste scoppiate a fine dicembre sono state stroncate con violenza dalle forze di sicurezza. Le immagini mostrano corpi ammassati negli ospedali, cecchini posizionati sui tetti degli edifici e telecamere di sorveglianza distrutte dai manifestanti per provare a sfuggire al.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Iran Repression

Proteste stroncate nel sangue in Iran: i video degli ospedali pieni di cadaveri

Le recenti proteste in Iran sono state represse con violenza, come mostrano i video provenienti dagli ospedali e verificati dalla BBC.

“Ci stanno ammazzando tutti”. L’Iran affoga nel sangue, ospedali e obitori pieni: “Sparano dai tetti”

In Iran, le recenti proteste contro il regime teocratico di Khamenei si sono intensificate, portando a un aumento della violenza e della repressione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La folla in piazza in Iran sfida la repressione delle forze di sicurezza del governo

Video La folla in piazza in Iran sfida la repressione delle forze di sicurezza del governo

Ultime notizie su Iran Repression

Argomenti discussi: Iran, la battaglia negli ospedali: a caccia di feriti tra i cadaveri; Iran, costretti a pagare per seppellire i morti. I feriti si nascondono negli ospedali; Proteste Iran, Time: Possibili 30mila morti in 48 ore di repressione'; Iran, Time: 30.000 manifestanti potrebbero essere stati uccisi tra l’8 e il 9 gennaio.

ospedali pieni di cadaveriIran, la terrificante repressione svelata dai video: ospedali pieni di cadaveri e cecchini su tettiNuovi video verificati dalla Bbc rivelano la portata della repressione in Iran, dove le proteste scoppiate a fine dicembre sono state stroncate con violenza dalle forze di sicurezza. Le immagini mostr ... msn.com

ospedali pieni di cadaveriOspedali pieni di cadaveri e cecchini sui tetti, la repressione in Iran in nuovi videoSono oltre 6100 i morti confermati ma Human Rights Activists News Agency (Hrana) continua a lavorare per confermare altri 17.091 casi di decessi ... adnkronos.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.