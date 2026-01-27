L’Ospedale Papa Giovanni ha esteso le possibilità di donazione di plasma, che ora si può effettuare anche il mercoledì e il sabato. Il direttore del Simt, Luca Barcella, sottolinea l’importanza di sangue e plasma come terapie fondamentali con molteplici applicazioni cliniche. Questa novità mira a rafforzare la disponibilità di terapie essenziali per i pazienti, garantendo un contributo importante alla salute pubblica.

LA NOVITÀ. Il direttore del Simt, Luca Barcella: «Sangue e plasma vanno considerati terapie salvavita, con molteplici indicazioni cliniche». Sangue e plasma non sono semplici «materiali biologici»: sono vere e proprie terapie, indispensabili per curare ogni giorno migliaia di pazienti. Dalle emergenze ai trapianti, dagli interventi chirurgici alle malattie rare, fino alle immunodeficienze e alle patologie oncologiche, il loro impiego è trasversale e spesso decisivo. È con questa consapevolezza che l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo rafforza l’impegno sulla donazione di plasma, rendendola possibile anche il mercoledì e il sabato, una scelta pensata in particolare per chi lavora durante la settimana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ospedale Papa Giovanni, il plasma si dona anche il mercoledì e il sabato

Un importante traguardo per la medicina italiana: all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo è stato eseguito con successo il primo trapianto combinato di due organi da un donatore vivente.

