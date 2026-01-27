L’Asl di Avellino interviene per rafforzare i servizi di emergenza presso gli ospedali di Ariano Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi e l’AORN “San Giuseppe Mosca”. Per sei mesi, viene assegnato nuovo personale medico ai Pronto Soccorso per migliorare la gestione dei codici bianchi e verdi, garantendo un’assistenza più tempestiva e riducendo i disagi causati dall’aumento stagionale degli accessi.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Asl Avellino scende in campo per dotare i Presidi ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi e dell’AORN “San Giuseppe Mosca ti” di Avellino di nuovo personale medico, per la durata di 6 mesi, per l’erogazione di prestazioni sanitarie relative alla gestione dei codici bianchi e verdi presso i rispettivi Pronto Soccorso, con l’obiettivo di garantire un’assistenza più rapida ed efficace e ridurre i disagi legati all’aumento stagionale degli accessi. L’avviso per la manifestazione di disponibilità oraria, pubblicato dall’Azienda Sanitaria Locale, è riservato ai Medici del Ruolo Unico di Assistenza primaria a tempo indeterminato e determinato dell’Asl Avellino, con incarico di 24 e 38 ore settimanali; al personale medico convenzionato a tempo indeterminato e determinato per il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale e di coordinamento nelle Centrali Operative Territoriali (COT), finalizzato all’acquisizione di disponibilità oraria al di là delle 38 ore settimanali; ai medici in graduatoria aziendale definitiva di disponibilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ospedale, l’Asl in “soccorso” si carica codici bianchi e verdi

Approfondimenti su Asl Avellino

Durante le festività, i pronto soccorso del Friuli Venezia Giulia hanno affrontato un incremento di accessi, in particolare a causa del picco influenzale.

Il pronto soccorso di Prato si trova a gestire un incremento significativo degli accessi nel 2025, soprattutto durante il picco influenzale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Asl Avellino

Argomenti discussi: Sala Ibrida, esperienze e confronto: una delegazione del Santa Croce e Carle di Cuneo in visita presso l’Ospedale ASL di Biella; Allerta meteo: avviso a dipendenti e cittadini; Ospedale a rischio, l’Asl risponde: Nessuna chiusura della maternità; Continuità assistenziale, l’Asl di Vercelli rafforza Borgosesia con trenta posti letto tra ospedale e territorio.

Liste d'attesa, la ricetta delle Asl: ospedali aperti di seraLe aziende sanitarie locali hanno inviato a Decaro le proposte per provare ad arginare l'emergenza delle visite specialistiche ... rainews.it

Paziente morto in ospedale a Napoli, l’Asl condannata a risarcire la famiglia con 600mila euroIl paziente, arrivato in ospedale dopo un incidente domestico, è poi deceduto a causa di complicazioni. Accertata la responsabilità, l’Asl Napoli 1 Centro è stata condannata dal Tribunale a risarcire ... fanpage.it

Pronto Soccorso, Ospedale Sant’Andrea di La Spezia. Durante il tempo di permanenza, S., 8 anni, con la super visione della nostra operatrice Elena, realizza la sua maschera di Carnevale unica e personalizzata. Con Il Porto dei piccoli, il tempo di attesa div - facebook.com facebook