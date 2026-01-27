oroscopo del 28 gennaio 2026 luna in gemelli e mercurio di ferro

L'oroscopo del 28 gennaio 2026 analizza le influenze della Luna in Gemelli e Mercurio di Ferro. Questo giorno, a Roma, si caratterizza per un cambiamento nel cielo che può influire sulle energie quotidiane. Un approfondimento sulle posizioni planetarie e sui possibili effetti per i segni zodiacali aiuta a comprendere meglio le dinamiche di questa giornata.

Il Cielo sopra la Capitale: Analisi del Giorno Buongiorno, lettori di RomaDailyNews. Il giro di boa della settimana avviene sotto un cambio di guardia celeste significativo: la Luna lascia le sponde solide del Toro per tuffarsi nella vivacità dei Gemelli. Questo transito porta una ventata di aria fresca nelle strade di Roma, rendendo le comunicazioni più rapide, ma anche più volatili. Con Mercurio che continua il suo transito rigoroso in Capricorno, la sfida del giorno sarà far convivere la leggerezza delle parole con la pesantezza dei fatti. È il momento di negoziare, scrivere e connettersi. Ariete (21 marzo – 19 aprile) Amore: La Luna in Gemelli accende la vostra curiosità.

L'oroscopo di Paolo Fox per domani, mercoledì 28 gennaio 2026, fornisce indicazioni sulle previsioni per i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

