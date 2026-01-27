Ormai è fatta Sanremo 2026 annuncio imminente sugli ultimi due co-conduttori di Conti

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina. Le ultime ore potrebbero portare novità sui due co-conduttori, con annunci imminenti che fanno salire l’attesa. La macchina organizzativa lavora in fretta, e sembra che tutto sia ormai deciso. I fan aspettano con ansia di scoprire chi salirà sul palco con Conti, mentre le voci si rincorrono. Il conto alla rovescia è iniziato.

Il Festival di Sanremo 2026 si muove con largo anticipo e, a quanto filtra, le prossime ore potrebbero essere decisive sul fronte del cast. Il racconto della nuova edizione prende quota mentre cresce l’attesa per un annuncio imminente sugli ultimi due co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti al Teatro Ariston. A riaccendere il dibattito è stata la puntata di oggi di La volta buona, che ha dedicato l’apertura proprio a Sanremo 2026 in un momento simbolico: ieri i giornalisti hanno ascoltato per la prima volta gli inediti dei 30 Big in gara, tappa che di fatto segna l’avvio ufficioso della macchina sanremese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Conti, sulla conduzione di Sanremo 2027 nessuna certezza(ANSA) - ROMA, 27 GEN - È stata la prima volta che le sento tutte insieme così, quindi anche per me è una giornata tra le più importanti e le più emozionanti, quella di ieri. Perché le risento tutte, ... msn.com

Sanremo 2026, Arisa ritenta il colpaccio: chi è l’autore del branoSvelato l’autore della canzone che Rosalba porterà sul palco dell’Ariston durante la sua ottava partecipazione alla kermesse: ecco di chi si tratta. libero.it

