In un momento di grande attenzione sociale, diversi atleti NBA e NFL hanno espresso solidarietà verso le persone del Minnesota, condannando pubblicamente l’operato dell’ICE in seguito all’uccisione di Alex Pretti a Minneapolis. La loro presa di posizione sottolinea l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di giustizia e diritti civili senza enfatizzare, ma con chiarezza e sobrietà.

L’uccisione a Minneapolis di Alex Pretti scuote lo sport americano. Molti atleti di NBA e NFL condannano pubblicamente l’ ICE. Già nel mirino delle proteste dopo la morte di Renee Good, le azioni dell’ agenzia anti immigrazione americana accendono contestazioni e manifestazioni in città. E insieme ai cittadini anche le star dello sport rompono il silenzio. Prima il rinvio, poi la palla a due in un clima surreale: Minnesota chiede pace e Kerr cita Abraham Lincoln. Inizialmente rinviata dalla lega americana per “mettere al primo posto la sicurezza e la tutela della comunità di Minneapolis ”, la gara di regular season tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors è stata disputata – poco più di 24 ore dopo gli scontri dell’ICE – in un clima surreale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ora più che mai dobbiamo essere solidali con le persone del Minnesota”: i giocatori NBA si schierano contro l’ICE

Approfondimenti su Minnesota

Natalie Portman e Olivia Wilde hanno espresso preoccupazione per le azioni degli agenti ICE, definendole responsabili di morti e ingiustizie.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Minnesota

Argomenti discussi: Giornata della Memoria: Ora più che mai no alla guerra; Ora l’UE semplifica i PNRR per evitare di sprecare i soldi del Recovery; Vasseur: 'Team allineato e unito più che mai per la nuova stagione'; Draghi: L’Europa ha più nemici che mai, dentro e fuori. Si rafforzi.

Test medicina. Fnomceo: Ora più che mai attenzione alla programmazione, rischiamo di passare da carenza a pletora specialisticaIl presidente Anelli: Occorre superare il classico test e prevedendo un percorso che, a partire dagli ultimi anni delle superiori, aiuti a comprendere la propria vocazione Rivedere le modalità di ... quotidianosanita.it

Tra il protezionismo che chiedono i medici e il ‘malatismo’ di certi cittadini oggi più che mai si deve trovare un equilibrioLa questione, di cui si dovrebbe occupare la commissione istituita dal Ministro Nordio è la responsabilità professionale. Essa riguarda una grande contraddizione che fino ad ora nessuno ha mai ... quotidianosanita.it

Buongiorno, ecco i temi sulla prima pagina di Libero in edicola oggi: - Il Pd s'attacca al Minnesota: disordini americani e sciacalli italiani. L'internazionale della Ztl: i big del partito di Schlein usano il caso Minneapolis contro la Meloni: "Deve esprimere ferma co - facebook.com facebook

“Dobbiamo assistere a più arresti. Vorrei vedere più democratici in manette”. Ma cosa altro vi serve per aprire gli occhi x.com