In questo articolo si analizza come l’incuria amministrativa possa portare all’oblio di opere e patrimoni urbani. La società, spesso inconsapevole, rischia di perdere tracce importanti di storia e cultura. Una riflessione sui rischi dell’abbandono e sull’importanza di preservare il patrimonio, anche nelle città più dimenticate.

Tempo di lettura: 2 minuti “La damnatio memoriae era una pratica che colpiva gli imperatori romani, se ritenuti indegni dai loro successori. – così in una nota Civico 22. – Prevedeva la cancellazione dalla memoria collettiva e comportava lo sfregio del volto sulle monete, l’abbattimento delle statue che lo raffiguravano, fino alla distruzione delle opere che egli aveva promosso e realizzato. Cose vecchie, si dirà, consegnate agli storici, e forse è così. Ma qualche dubbio sorge, quando osserviamo l’incuria in cui versano alcune realizzazioni del recente passato, dimenticate dalla città e oggi relegate – se va bene – in qualche piano triennale di opere pubbliche che mai verrà attuato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Opere dimenticate e città smemorata: l’accusa di Civico22 contro l’incuria amministrativa

