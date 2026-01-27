L’Open Var, un’iniziativa di Dazn, Figc, Aia e Lega Serie A, coinvolge Dino Tommasi, ex arbitro e attuale membro del CAN. Questo format mira a migliorare la trasparenza e la chiarezza nelle decisioni arbitrali, con un’attenzione particolare alle situazioni più discusse come l’intervento su Hojlund. Un progetto che si inserisce nel percorso di innovazione e aggiornamento del calcio italiano.

Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A, ha visto protagonista l’ex arbitro e oggi componente CAN Dino Tommasi. L’ospite ha fatto luce sugli episodi più controversi della 22esima giornata di Serie A. Open Var, era da rigore il fallo di Bremer. L’episodio più discusso del weekend è stato il duplice contatto nell’area di rigore della Juventus, quando Bremer “abbraccia” l’attaccante del Napoli Hojlund. Tommasi ha commentato: “ La trattenuta di Bremer è evidente, è sicuramente un intervento falloso perché cinge il collo di Hojlund. Dunque manca sia il calcio di rigore sia l’ on field review. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Open Var, fallo evidente su Hojlund

Approfondimenti su Dazn Var

In questa puntata di Open Var si analizzano le decisioni arbitrali su un rigore non concesso a Hojlund, evidenziando come il VAR avrebbe dovuto intervenire.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Napoli Verona e Lazio Fiorentina: rigori dati e negati | La moviola!

Ultime notizie su Dazn Var

Argomenti discussi: Skorupski esce in maniera folle ma il rosso diretto confermato col VAR fa discutere; Juventus-Napoli, moviola: rigore solare negato, il Var in vacanza e non è l’unico errore dell’arbitro; OPEN VAR - Tommasi: Juve-Napoli, manca un rigore agli azzurri, Bremer fa fallo su Hojlund; Mariani bocciato per il rigore non concesso ma senza conseguenze perché andrà ai Mondiali (Corsport).

Bremer - Hojlund, il caso a Open Var: Fallo evidente: era rigoreDino Tommasi del Can ammette l' errore in Juve Napoli ... msn.com

Juventus-Napoli: Open Var conferma l’errore del rigore su Hojlund e smaschera il colpevole. Rosso a Skorupski: sbaglia MarescaL’audio del check svela l’innocenza dell’arbitro Mariani, che non concede il penalty agli azzurri su una scorretta interpretazione di Doveri al video ... sport.virgilio.it

Open #Var, ha sbagliato #Doveri: «Netto il rigore su #Hojlund, il Var doveva richiamare #Mariani che non aveva visto» Errore al Var. Dino #Tommasi (ex arbitro) alla trasmissione di Dazn: «#Bremer cinge il collo di Hojlund. Mariani comunica al Var che non ha - facebook.com facebook

Open Var: "Netto il rigore per la Roma contro il Milan, Skorupski non era da rosso" calciomercato.com/liste/open-var… x.com