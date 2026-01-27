Open Var è il programma settimanale che analizza le decisioni arbitrali in Serie A, offrendo chiarimenti tramite audio e video. La trasmissione, condotta da rappresentanti degli arbitri, approfondisce episodi come il rigore del Napoli contro la Juve, con dialoghi e spiegazioni tecniche. Un appuntamento utile per comprendere le scelte degli arbitri e i momenti chiave delle partite di calcio italiano.

Come ogni martedì su Dazn torna Open Var, la trasmissione in cui i rappresentanti degli arbitri spiegano le decisioni dei fischietti di Serie A con audio e video a supporto. E dopo il weekend di Juventus-Napoli, l'episodio più discusso da commentare era il rigore non fischiato su Hojlund dopo una trattenuta da parte del difensore bianconero Gleison Bremer: nella puntata era ospite Dino Tommasi, componente della Can A e B, che ha analizzato proprio questo episodio e anche quello di Kalulu su Vergara. «Mariani comunica alla Sala Var, quindi a Doveri e Di Paolo, che non ha visto la situazione di Bremer su Hojlund, perché probabilmente stava guardando a destra e perde la priorità sul centro dell’area di rigore in quel momento. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Open Var, c'era rigore per il Napoli con la Juve: «Bremer cinge il collo di Hojlund». Ecco il dialogo tra Mariani e Di Paolo

