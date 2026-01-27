One Health in primo piano | a Pantalla i veterinari pubblici incontrano il futuro

L’evento presso l’ospedale di Pantalla ha riunito veterinari pubblici per sensibilizzare sulla prevenzione veterinaria e promuovere iniziative rivolte alle nuove generazioni, evidenziando l'importanza di un approccio integrato alla salute animale e pubblica.

Il progetto punta a sensibilizzare i giovani e valorizzare il ruolo dei Servizi Veterinari delle Asl. Lo Vaglio: "Serve una nuova relazione con istituzioni e media" Obiettivo della giornata è stato quello di orientare i comportamenti collettivi verso il benessere individuale e degli animali, contrastando le malattie infettive a carattere zoonotico – quelle cioè trasmissibili dagli animali all'uomo – e i rischi legati all'antibiotico-resistenza. La prevenzione, come sottolineato nel corso dell'incontro, è parte integrante del dna della medicina veterinaria, un'attività che spazia dalla sicurezza alimentare al benessere animale, dalla sorveglianza epidemiologica alla salvaguardia ambientale.

