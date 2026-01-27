One Health in primo piano | a Pantalla i veterinari pubblici incontrano il futuro

Da perugiatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’evento presso l’ospedale di Pantalla ha riunito veterinari pubblici per sensibilizzare sulla prevenzione veterinaria e promuovere iniziative rivolte alle nuove generazioni, evidenziando l'importanza di un approccio integrato alla salute animale e pubblica.

Il progetto punta a sensibilizzare i giovani e valorizzare il ruolo dei Servizi Veterinari delle Asl. Lo Vaglio: "Serve una nuova relazione con istituzioni e media" Obiettivo della giornata è stato quello di orientare i comportamenti collettivi verso il benessere individuale e degli animali, contrastando le malattie infettive a carattere zoonotico – quelle cioè trasmissibili dagli animali all’uomo – e i rischi legati all’antibiotico-resistenza. La prevenzione, come sottolineato nel corso dell’incontro, è parte integrante del dna della medicina veterinaria, un’attività che spazia dalla sicurezza alimentare al benessere animale, dalla sorveglianza epidemiologica alla salvaguardia ambientale.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Pantalla

Una giornata per la prevenzione veterinaria: a Pantalla si celebra l’approccio One Health tra uomo, animali e ambiente

Farmacisti protagonisti in sostenibilità, progetto From Health to Open Health

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pantalla

Argomenti discussi: One Health, prima Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. Evento scientifico a Torino; Un approccio integrato per ambiente e salute. Online Ecoscienza 4/2025; Bari, Giornata nazionale della prevenzione veterinaria a Valenzano focus sull’ One Health, ovvero la salute unica; Salute mentale e cervello, Padovani: Serve un approccio One Health integrato.

One Health, presentato il primo 'Global curriculum' per professionistiRoma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Un percorso formativo codificato per coniugare diversi ambiti multidisciplinari e formare esperti sull'interdipendenza tra la salute umana, quella animale e il ... notizie.tiscali.it

Primo passo verso una rete italiana dedicata alla One HealthCon la selezione 50 dottorandi che prenderanno servizio in 14 atenei e 9 enti di ricerca italiani, si compie il primo passo verso la formazione di una rete nazionale dedicata alla salute circolare ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.