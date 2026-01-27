Onana gli agenti hanno proposto all’Inter un clamoroso ritorno

André Onana torna di moda all’Inter. Gli agenti hanno proposto il ritorno del portiere camerunense, che potrebbe sostituire Yann Sommer, in scadenza a fine stagione. La dirigenza nerazzurra sta valutando l’ipotesi, con il nome di Onana che si fa sempre più insistente. La decisione finale arriverà presto, mentre il mercato entra nel vivo.

Il nome di André Onana torna con forza sul tavolo dell’Inter. Il portiere camerunense è rientrato a pieno titolo nel casting nerazzurro per il dopo Yann Sommer, destinato a salutare a fine stagione alla scadenza del contratto. La conferma arriva direttamente dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, gli agenti di Onana avrebbero fatto tappa a Milano proprio questa settimana per valutare diversi scenari futuri, tra cui anche un possibile ritorno all’Inter. Un contatto esplorativo, ma significativo, che riaccende una pista mai del tutto chiusa. Attualmente Onana è in prestito al Trabzonspor, ma al termine dell’annata dovrebbe separarsi definitivamente dal Manchester United, che lo aveva acquistato dall’Inter per circa 47,2 milioni di sterline.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

