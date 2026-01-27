La collezione “Feel Nothing. To Feel Everything” di On propone tights pensati per offrire libertà di movimento e massimo comfort. Ideati con un design essenziale, questi capi riducono le distrazioni, favorendo un’esperienza di allenamento più fluida e concentrata. La linea si rivolge a chi cerca funzionalità e stile senza compromessi, rappresentando una scelta ideale per chi desidera allenarsi con semplicità e praticità.

La nuova linea. Progettati per garantire massima libertà di movimento, questi tights nascono da un approccio essenziale al design, studiato per ridurre ogni distrazione e mettere al centro il comfort durante l’allenamento. L’assenza di cuciture frontali assicura una vestibilità naturale e armoniosa, ideale per discipline come yoga, Pilates e attività a basso impatto. Funzionalità ed estetica convivono in una tasca laterale discreta, posizionata sul lato destro, pensata per custodire lo smartphone in modo sicuro e sempre accessibile, senza alterare le linee pulite del capo. Realizzati in On SenseTec™, il tessuto più morbido mai sviluppato dal brand, questi tights regalano una sensazione vellutata sulla pelle e un equilibrio ottimale tra elasticità e supporto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - On presenta la nuova collezione “Feel Nothing. To Feel Everything”

