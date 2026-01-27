Omicidio Pretti la foto alterata per accusarlo di essere armato

In seguito all’omicidio di Alex Pretti durante un intervento dell’ICE, circolano online immagini modificate che sostengono fosse armato o avesse una fondina. Questa diffusione di fotografie alterate contribuisce a creare confusione e a influenzare l’opinione pubblica sulla vicenda, evidenziando l’importanza di verificare sempre le fonti e l’autenticità delle prove visive in casi delicati come questo.

Dopo l’ uccisione di Alex Pretti, avvenuta durante un intervento dell’ICE, circola online un’immagine presentata come la prova che l’uomo fosse armato o che avesse una fondina in mano al momento degli spari. Una rappresentazione che evoca la presunta legittima difesa degli agenti e viene usata per giustificare l’uso della forza. L’immagine, tuttavia, non è una fotografia autentica, in quanto alterata con l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. L’immagine mostrata come prova è stata generata dall’AI.. L’immagine è stata generata partendo da un fotogramma del video dell’omicidio.. Il momento mostrato nel fotogramma è successivo al primo colpo sparato dagli agenti dell’ICE.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Alex Pretti

La Casa Bianca ha condiviso un’immagine alterata dall’intelligenza artificiale riguardante l’arresto di un’attivista durante una manifestazione a St.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Alex Pretti

Argomenti discussi: L’omicidio di Alex Pretti e l’ossessione di Trump per il Minnesota - Alessio Marchionna; Alex Pretti, anatomia di un’esecuzione: ecco secondo per secondo cosa è avvenuto a Minneapolis; L’Ice spara e uccide di nuovo. Arriva la Guardia nazionale; Minneapolis, da prima operazione Ice a uccisione Pretti: l'escalation.

Omicidio di Alex Pretti a Minneapolis, bufera sull’Anm per un post (rimosso) del segretario. Nordio: «Indegno»Rocco Maruotti ha condannato su Facebook l’uccisione dell’americano per mano dell’Ice, mettendolo in relazione con il referendum. Poi la cencellazione e le scuse. Il ministro: «Ci auguriamo che la mag ... editorialedomani.it

Cosa mostrano i video dell’omicidio di Alex Jeffrey Pretti a MinneapolisI video girati a Minneapolis, in Minnesota, contraddicono la versione del governo statunitense sull’ omicidio di Alex Jeffrey Pretti, ucciso sabato dalla polizia federale di frontiera durante una ... ilpost.it

Gregory Bovino sarà trasferito, dopo le molte critiche ricevute per l'omicidio di Alex Pretti x.com

Da Kerr a Stewart, gli atleti americani si schierano contro l'ICE dopo l'omicidio di Alex Pretti a Minneapolis - facebook.com facebook