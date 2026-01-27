La discussione sulla riforma della giustizia solleva preoccupazioni sulla tutela dei diritti e sullo stato di diritto. La posizione dell’Anm e le dichiarazioni di Rocco Maruotti evidenziano le implicazioni di un eventuale cambiamento normativo, sottolineando l’importanza di un dibattito equilibrato e informato per garantire la stabilità democratica.

Con un post agghiacciante, il segretario Rocco Maruotti fa intendere che se passa la riforma la democrazia rischia. Poi deve scusarsi e cancellare tutto. Il Guardasigilli: «Messaggio disgustoso da spazzatura della vergogna». Minneapolis ha freddato con un colpo di pistola alla testa l’infermiere attivista Alex Pretti, ha aggiunto questo commento: «Anche questo omicidio di Stato rimarrà impunito in quella “democrazia” al cui sistema giudiziario è ispirata la riforma Meloni-Nordio. Giusto dire no». Solitamente chi ha un ruolo pubblico sta attento a non spararla troppo grossa sui social, ma un magistrato con un incarico tanto importante dovrebbe essere ancora più prudente. 🔗 Leggi su Laverita.info

«Omicidi di Stato impuniti col Sì». L'Anm ormai ne spara una al giorno

Il segretario dell'Anm, Rocco Maruotti, ha pubblicato e poi rimosso un post su Facebook in cui collegava la riforma Nordio a possibili omicidi di Stato impuniti, facendo riferimento a un episodio a Minneapolis.

Il segretario dell'ANM Rocco Maruotti ha pubblicato e poi rimosso un post su Facebook, criticando la riforma Nordio.

