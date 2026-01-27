Omaggio della Provincia a Giuseppe Zamberletti
La Provincia di Varese ha reso omaggio a Giuseppe Zamberletti, considerato il padre della Protezione Civile moderna. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza del suo contributo nella gestione delle emergenze e nella sicurezza del territorio. Un gesto di rispetto verso una figura fondamentale per il settore e per la comunità locale.
La Provincia di Varese ha reso omaggio a Giuseppe Zamberletti, padre della Protezione civile moderna. A lui è stata intitolata l’opera “Le Vele” di Vittore Frattini, collocata all’ingresso di Villa Recalcati, sede di Provincia e Prefettura. La cerimonia si è svolta a suggello di un doppio anniversario: i 7 anni dalla scomparsa dell’onorevole varesino e i 50 dal terremoto del Friuli, emergenza per la quale fu nominato commissario governativo. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto Salvatore Pasquariello, il presidente della Provincia Marco Magrini, l’autore dell’opera e numerose autorità civili e religiose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il Premio Zamberletti riconosce l'importanza della Protezione Civile e della prevenzione delle emergenze.
