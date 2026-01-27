La Provincia di Varese ha reso omaggio a Giuseppe Zamberletti, considerato il padre della Protezione Civile moderna. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza del suo contributo nella gestione delle emergenze e nella sicurezza del territorio. Un gesto di rispetto verso una figura fondamentale per il settore e per la comunità locale.

La Provincia di Varese ha reso omaggio a Giuseppe Zamberletti, padre della Protezione civile moderna. A lui è stata intitolata l’opera “Le Vele” di Vittore Frattini, collocata all’ingresso di Villa Recalcati, sede di Provincia e Prefettura. La cerimonia si è svolta a suggello di un doppio anniversario: i 7 anni dalla scomparsa dell’onorevole varesino e i 50 dal terremoto del Friuli, emergenza per la quale fu nominato commissario governativo. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto Salvatore Pasquariello, il presidente della Provincia Marco Magrini, l’autore dell’opera e numerose autorità civili e religiose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omaggio della Provincia a Giuseppe Zamberletti

Approfondimenti su Giuseppe Zamberletti

Il Premio Zamberletti riconosce l'importanza della Protezione Civile e della prevenzione delle emergenze.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giuseppe Zamberletti

Argomenti discussi: Omaggio della Provincia a Giuseppe Zamberletti; Omaggio a Riccardo Scamarcio; Ci chiamava le sue ragazze: l’omaggio delle sarte a Valentino; Sanremo, lo stadio comunale si ferma per Camilla: il commosso omaggio della Sanremese.

Omaggio della Provincia a Giuseppe ZamberlettiLa Provincia di Varese ha reso omaggio a Giuseppe Zamberletti, padre della Protezione civile moderna. A lui è stata intitolata l’opera Le Vele di Vittore Frattini, collocata all’ingresso di Villa Re ... ilgiorno.it

PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «OMAGGIO A RIZ NELLA SALA DEGLI SPECCHI: APERTO IL LIBRO DELLE CONDOGLIANZE»La Provincia autonoma di Bolzano piange la scomparsa dell'ex deputato e senatore altoatesino Roland Riz, membro di diverse Commissioni parlamentari e pioniere ... agenziagiornalisticaopinione.it

“Le Vele”, Varese ricorda Giuseppe Zamberletti con un’opera di Vittore Frattini x.com

L'opera di Vittore Frattini a Villa Recalcati è stata intitolata a Giuseppe Zamberletti - facebook.com facebook