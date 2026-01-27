Oltre i tornelli | com' è il lavoro da steward dentro e fuori allo stadio Maradona

Il lavoro da steward allo stadio Maradona coinvolge principalmente studenti, lavoratori precari e disoccupati. Questi professionisti, indossando pettorine fluorescenti, garantiscono l’ordine durante le partite del Napoli, offrendo un servizio essenziale nella gestione degli eventi sportivi. La loro presenza rappresenta un’opportunità lavorativa temporanea e un punto di riferimento per la sicurezza degli spettatori.

Sono in gran parte studenti universitari, lavoratori precari, disoccupati o persone in cerca di un’entrata extra quelli che, a ogni partita casalinga del Napoli, indossano la pettorina fluorescente e prendono posto allo stadio Diego Armando Maradona. Uomini e donne di età diverse, spesso con esperienze lavorative discontinue, che accettano turni lunghi e compensi contenuti pur di lavorare. Un esercito silenzioso che garantisce l’accesso ordinato allo stadio, il rispetto delle regole e il deflusso del pubblico, restando quasi sempre invisibile agli occhi dei tifosi. NapoliToday ha trascorso un’intera giornata al loro fianco, seguendo da vicino il lavoro degli steward durante una partita casalinga del Napoli, per raccontare cosa accade davvero prima, durante e dopo il fischio finale, tra mansioni ufficiali, compiti extra e una realtà che va ben oltre quella raccontata dai riflettori del calcio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Napoli Maradona

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Napoli Maradona

Argomenti discussi: Funes contro i turisti: sbarre anti selfie dopo i tornelli; La guerra di Funes contro i turisti, dopo i tornelli arriveranno le sbarre anti-selfie: Entra solo chi ha prenotato in hotel; Metro C, boom di accessi nelle nuove stazioni di Colosseo e Porta Metronia: oltre 420mila in un mese; Nuove stazioni Metro C, un milione di visitatori in un mese.

Dopo un mese dall’inaugurazione delle due stazioni della Metro C, Colosseo e Porta Metronia, i dati di Atac dimostrano uno straordinario interesse di turisti e di romani! Oltre 420 mila persone hanno validato biglietti e abbonamenti ai tornelli in ingress - facebook.com facebook